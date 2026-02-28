DE
Ab 10:15 Uhr
Super G
Frauen
Soldeu
Soldeu

Super-G ab 10.15 Uhr
Suter eröffnet wieder das Rennen – gibts das nächste Podest?

28.02.2026, 23:01 Uhr

Die Schweizerinnen

Die Abfahrt gewonnen und im ersten Super-G auf Rang 3 – Corinne Suter ist zurück auf dem Weltcup-Podest. Schafft sie den Hattrick und beendet auch das dritte Soldeu-Rennen auf dem Treppchen? Wie schon am Samstag trägt die Schwyzerin Startnummer 1. Danach dauerts eine ganze Weile, bis die nächste Schweizerin an der Reihe ist – Malorie Blanc trägt die Nummer 15. Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen an den Start.

1 Corinne Suter
15 Malorie Blanc
21 Joana Hählen
23 Jasmina Suter
35 Stefanie Grob
37 Janine Schmitt
41 Jasmin Mathis
43 Delia Durrer
51 Daria Zurlinden

28.02.2026, 22:58 Uhr

Willkommen

Zum Abschluss des Wochenendes in Soldeu bestreiten die Frauen einen zweiten Super-G. Los gehts um 10.15 Uhr.

