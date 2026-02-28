Suter eröffnet wieder das Rennen – gibts das nächste Podest?

Die Schweizerinnen

Die Abfahrt gewonnen und im ersten Super-G auf Rang 3 – Corinne Suter ist zurück auf dem Weltcup-Podest. Schafft sie den Hattrick und beendet auch das dritte Soldeu-Rennen auf dem Treppchen? Wie schon am Samstag trägt die Schwyzerin Startnummer 1. Danach dauerts eine ganze Weile, bis die nächste Schweizerin an der Reihe ist – Malorie Blanc trägt die Nummer 15. Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen an den Start.

1 Corinne Suter

15 Malorie Blanc

21 Joana Hählen

23 Jasmina Suter

35 Stefanie Grob

37 Janine Schmitt

41 Jasmin Mathis

43 Delia Durrer

51 Daria Zurlinden