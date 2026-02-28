Suter eröffnet wieder das Rennen – gibts das nächste Podest?

Die Abfahrt gewonnen und im ersten Super-G auf Rang 3 – Corinne Suter ist zurück auf dem Weltcup-Podest. Schafft sie den Hattrick und beendet auch das dritte Soldeu-Rennen auf dem Treppchen? Wie schon am Samstag trägt die Schwyzerin Startnummer 1. Danach dauerts eine ganze Weile, bis die nächste Schweizerin an der Reihe ist – Malorie Blanc trägt die Nummer 15. Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen an den Start.
1 Corinne Suter
15 Malorie Blanc
21 Joana Hählen
23 Jasmina Suter
35 Stefanie Grob
37 Janine Schmitt
41 Jasmin Mathis
43 Delia Durrer
51 Daria Zurlinden
Zum Abschluss des Wochenendes in Soldeu bestreiten die Frauen einen zweiten Super-G. Los gehts um 10.15 Uhr.