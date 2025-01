Delia Durrer (SUI)

Es ist bislang noch nicht das Rennen der Schweizerinnen. Kann Delia Durrer daran etwas ändern? Die Athletin muss am Himmeleck ziemlich in die Eisen steigen, bleibt aber so immerhin auf der Linie. Dennoch verliert Durrer vor dem Eisfall eine halbe Sekunde und fährt danach relativ weite Wege. Irgendwie scheinen die Kanten nicht so richtig zu greifen, weshalb am Ende ein grosser Rückstand von 1,84 Sekunden auf dem Tableau steht.