Lindsey Vonn hat bei ihrer Rückkehr in den alpinen Skirennsport ein solides erstes Rennen hingelegt. Die 40-jährige Amerikanerin klassierte sich in der FIS-Abfahrt in Copper Mountain auf dem 24. Rang. Dabei hatte sie im Vorfeld noch betont, das Ganze als Trainingslauf zu betrachten.

Knapp fünf Jahre nach ihrem letzten Wettkampf büsste Vonn im prominent besetzten Rennen 1,44 Sekunden auf die österreichische Siegerin Mirjam Puchner ein, die sich knapp vor der Schweizerin Delia Durrer durchsetzte. Vonn, mit 82 Weltcupsiegen bis Anfang 2023 die Athletin mit den meisten Weltcupsiegen, liess damit unter anderen Michelle Gisin (27.) hinter sich.

Als wahrscheinliches Datum für Vonns Rückkehr in den Weltcup gelten die Speedrennen in St. Moritz GR kurz vor Weihnachten am 21. und 22. Dezember.