Zweimal Gold und einmal Bronze brachten Loïc Meillard an der Ski-WM 108'000 Franken Preisgeld ein.

Auf einen Blick Schweizer Ski-Team gewann an Ski-WM 13 Medaillen und führt Preisgeld-Rangliste an

Loïc Meillard ist Kohle-König mit 108'000 Franken Preisgeld

Cédric Heeb Redaktor Sport

13 Medaillen hat das Schweizer Ski-Team an der WM in Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Damit spielte Swiss-Ski nicht nur in Sachen Edelmetall in einer eigenen Liga, sondern auch beim Preisgeld.

Ski-WM 2025: Preisgeld-Verteilung Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Team-Kombination

Gold: 57'600 Franken

Silber: 36'000 Franken

Bronze: 21'600 Franken

4. Platz: 14'400 Franken

5. Platz: 8640 Franken

6. Platz 5760 Franken

Hinweis: Bei der Team-Kombi wird die Prämie jeweils unter den beiden Fahrerinnen und Fahrern geteilt. Teamevent

Gold: 72'000 Franken

Silber: 43'200 Franken

540'000 Franken gab es für fünfmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze. Hinzu kommen ein 4. und 5. Platz von Marco Odermatt (27) und ein 5. Rang von Lara Gut-Behrami (33), die das Total auf 571'680 Franken hochschrauben. Österreich folgt mit 347'040 Franken auf Platz 2. Das Nationen-Podest komplettieren die USA mit 218'880 Franken.

Fünf Schweizer in Top 6 der Männer

Der absolute Kohle-König ist Loïc Meillard (28). Der Slalom- und Team-Kombi-Weltmeister und Bronze-Gewinner im Riesenslalom ist der einzige Athlet, der mit 108'000 Franken einen sechsstelligen Betrag mit nach Hause nehmen darf. Den zweiten Rang teilen sich Raphael Haaser (27, Ö) und Federica Brignone (34, It), die beide Silber im Super-G und Gold im Riesenslalom gewinnen konnten.

In der Männerrangliste folgen hinter Meillard und Haaser zwei weitere Schweizer. Franjo von Allmen (23) gewann für seinen Abfahrtstitel 57'600 Franken und 28'800 Franken aus dem Team-Kombi-Sieg mit Meillard (Prämie von 57'600 Franken wird geteilt). Hinter dem Berner reiht sich Odermatt (80'640 Franken) ein.

Holdener knapp vor Rast

Bei Thomas Tumler (35), der mit 46'800 Franken am sechstmeisten eingeheimst hat, spielt neben seiner Silbermedaille im Riesenslalom auch jene im Teamevent im Preisgeld eine Rolle. Für das Schweizer Quartett gab es 43'200 Franken, die unter den vier Athletinnen und Athleten aufgeteilt wird – 10'800 Franken also für jede und jeden.

Auch für Wendy Holdener (31). Die Schwyzerin ist mit dreimal Silber und 64'800 Franken die erfolgreichste Schweizerin der WM und auf Rang 4 in der Frauenrangliste. Knapp hinter ihr folgt Slalom-Weltmeisterin Camille Rast (25) mit einer Siegprämie von 57'600 Franken.

