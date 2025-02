So ist sogar ein Medaillen-Coup möglich Marco Odermatt denkt über WM-Hammer nach

Kommts an der Ski-WM in Österreich zum grossen Hammer? Dominator Marco Odermatt denkt zumindest darüber nach, noch in einer vierten Disziplin an den Start zu gehen. Dann wäre es sogar möglich, dass der Schweizer zwei Uralt-Bestmarken egalisieren würde.

Publiziert: 13:35 Uhr | Aktualisiert: vor 3 Minuten