14 Daniele Sette

Der St. Moritzer bestreitet heute sein letztes Rennen, das hat Daniele Sette am Freitagabend bekanntgegeben. Er gibt noch einmal Vollgas, will noch einmal zeigen, was er kann. Mit 1,84 Sekunden ist er momentan auf Platz 11. Empfangen wird er mit viel Applaus.