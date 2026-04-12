19 Gabin Janet
Kurzauftritt von Gabin Janet. Er scheidet schon früh aus.
18 Kilian Abplanalp
Starker Start von Kilian Abplanalp. Nur sechs Zehntel büsst er oben ein – so schnell war dort oben schon länger keiner mehr. Untenraus kommt dann allerdings noch einiges dazu, weil er dort mehr Mühe hat. 1,90 Sekunden Rückstand bedeuten Platz 14.
17 Joel Lütolf
1,41 Sekunden Rückstand handelt sich Joel Lütolf auf Lenz Hächler ein. Das ist momentan Position 8.
16 Federico Toscano
Solide Fahrt von Federico Toscano. Mit 1,84 Sekunden Rückstand übernimmt er Platz 11.
Zwischenrangliste nach 15 Fahrern
15 Alec Hirsch
Beim Tor, das Semyel Bissig zum Verhängnis geworden ist, hat auch Alec Hirsch zu kämpfen. Er bleibt im Rennen, übernimmt mit 2,36 Sekunden Rückstand allerdings den 14. und damit letzten Platz.
14 Daniele Sette
Der St. Moritzer bestreitet heute sein letztes Rennen, das hat Daniele Sette am Freitagabend bekanntgegeben. Er gibt noch einmal Vollgas, will noch einmal zeigen, was er kann. Mit 1,84 Sekunden ist er momentan auf Platz 11. Empfangen wird er mit viel Applaus.
13 Giuliano Fux
Im Slalom hat sich Giuliano Fux zum Junioren-Weltmeister gekrönt, im Riesenslalom hat er die Medaillen knapp verpasst. Kann er mit Hächler mithalten? Nein. Schon oben handelt er sich 1,11 Sekunden Rückstand ein. Im Ziel sinds 1,80 Rückstand, das ist aktuell nur Rang 9.
12 Aurelio Wyrsch
Viele Fahrer verlieren bis zur ersten Zwischenzeit zwischen acht Zehnteln und einer Sekunde auf Hächler. Auch Aurelio Wyrsch gehört dazu. Am Ende sinds 1,07 Sekunden, das ist Zwischenrang 4.
11 Yann Schrag
Zwei FIS-Rennen hat Yann Schrag in diesem Winter gewonnen. Im zweiten Teil ist er schön auf Zug unterwegs. Damit verbessert er sich von Platz 8 bei der Zwischenzeit auf den momentan 6. Rang. Er büsst im Vergleich mit Hächler 1,40 Sekunden ein.