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Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

SM-Riesenslalom der Männer
Überraschender Startverzicht – Hächler mit deutlicher Bestzeit

An der Schweizer Meisterschaft wird der Beste im Riesenslalom gesucht. Verfolge das Rennen der Männer hier live im Ticker und Stream.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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vor 8 Minuten
Lenz Hächler setzt sich mit dieser Fahrt an die Spitze
0:53
Souveräner Auftritt an SM:Lenz Hächler setzt sich mit dieser Fahrt an die Spitze
vor 37 Minuten
vor 1 Minute

19 Gabin Janet

Kurzauftritt von Gabin Janet. Er scheidet schon früh aus.

vor 1 Minute

18 Kilian Abplanalp

Starker Start von Kilian Abplanalp. Nur sechs Zehntel büsst er oben ein – so schnell war dort oben schon länger keiner mehr. Untenraus kommt dann allerdings noch einiges dazu, weil er dort mehr Mühe hat. 1,90 Sekunden Rückstand bedeuten Platz 14.

vor 3 Minuten

17 Joel Lütolf

1,41 Sekunden Rückstand handelt sich Joel Lütolf auf Lenz Hächler ein. Das ist momentan Position 8.

vor 4 Minuten

16 Federico Toscano

Solide Fahrt von Federico Toscano. Mit 1,84 Sekunden Rückstand übernimmt er Platz 11.

vor 7 Minuten

Zwischenrangliste nach 15 Fahrern

vor 7 Minuten

15 Alec Hirsch

Beim Tor, das Semyel Bissig zum Verhängnis geworden ist, hat auch Alec Hirsch zu kämpfen. Er bleibt im Rennen, übernimmt mit 2,36 Sekunden Rückstand allerdings den 14. und damit letzten Platz.

vor 8 Minuten

14 Daniele Sette

Der St. Moritzer bestreitet heute sein letztes Rennen, das hat Daniele Sette am Freitagabend bekanntgegeben. Er gibt noch einmal Vollgas, will noch einmal zeigen, was er kann. Mit 1,84 Sekunden ist er momentan auf Platz 11. Empfangen wird er mit viel Applaus.

vor 9 Minuten

13 Giuliano Fux

Im Slalom hat sich Giuliano Fux zum Junioren-Weltmeister gekrönt, im Riesenslalom hat er die Medaillen knapp verpasst. Kann er mit Hächler mithalten? Nein. Schon oben handelt er sich 1,11 Sekunden Rückstand ein. Im Ziel sinds 1,80 Rückstand, das ist aktuell nur Rang 9.

vor 11 Minuten

12 Aurelio Wyrsch

Viele Fahrer verlieren bis zur ersten Zwischenzeit zwischen acht Zehnteln und einer Sekunde auf Hächler. Auch Aurelio Wyrsch gehört dazu. Am Ende sinds 1,07 Sekunden, das ist Zwischenrang 4.

vor 11 Minuten

11 Yann Schrag

Zwei FIS-Rennen hat Yann Schrag in diesem Winter gewonnen. Im zweiten Teil ist er schön auf Zug unterwegs. Damit verbessert er sich von Platz 8 bei der Zwischenzeit auf den momentan 6. Rang. Er büsst im Vergleich mit Hächler 1,40 Sekunden ein.

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