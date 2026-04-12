08:32 Uhr
08:38 Uhr
Die Startliste
Insgesamt gehen 70 Athletinnen an den Start. Einzige Nicht-Schweizerin ist die Tschechin Nela Orlova. Eröffnet wird das Rennen von Simone Wild. Sie ist an Schweizer Meisterschaften im Riesenslalom schon sechsmal aufs Podest gefahren – zuletzt 2022 als Zweite. Für den Sieg hats bisher nie gereicht. Zu den Sieganwärterinnen zählen etwa Titelverteidigerin Vanessa Kasper oder die Vorjahreszweite Sue Piller.
08:32 Uhr
Willkommen
Bei den Frauen wird die beste Schweizer Riesenslalomfahrerin gesucht. Wer holt sich in Abwesenheit der arriviertesten Weltcup-Athletinnen wie Wendy Holdener oder Camille Rast den Titel? Der erste Lauf beginnt um 9.45 Uhr, die Startzeit für den zweiten Lauf ist noch offen.
Ende des Livetickers
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