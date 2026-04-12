Die Startliste

Insgesamt gehen 70 Athletinnen an den Start. Einzige Nicht-Schweizerin ist die Tschechin Nela Orlova. Eröffnet wird das Rennen von Simone Wild. Sie ist an Schweizer Meisterschaften im Riesenslalom schon sechsmal aufs Podest gefahren – zuletzt 2022 als Zweite. Für den Sieg hats bisher nie gereicht. Zu den Sieganwärterinnen zählen etwa Titelverteidigerin Vanessa Kasper oder die Vorjahreszweite Sue Piller.