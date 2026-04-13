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Slalomfahrer sagt Tschüss
Fleischer fährt letztes Rennen nur mit Nummer bekleidet

Tim Fleischer zeigt beim Slalom der Schweizer Meisterschaften einen speziellen letzten Karriere-Auftritt.
Publiziert: 13:28 Uhr
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Aktualisiert: 13:33 Uhr
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