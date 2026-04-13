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Ski: Fleischer fährt letztes Rennen nur mit Nummer bekleidet
Slalomfahrer sagt Tschüss
Fleischer fährt letztes Rennen nur mit Nummer bekleidet
Tim Fleischer zeigt beim Slalom der Schweizer Meisterschaften einen speziellen letzten Karriere-Auftritt.
Publiziert: 13:28 Uhr
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Aktualisiert: 13:33 Uhr
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