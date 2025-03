An der Junioren-WM in Tarvisio kommen keine weiteren Medaillen hinzu. Beim abschliessenden Slalom-Rennen der Männer gehen die einzigen zwei Schweizer am Start leer aus.

Giuliano Fux schafft es in den 2. Lauf, verpasst dort aber die Medaillen deutlich.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Junioren-WM geht ohne weitere Schweizer Medaille zu Ende. Beim Slalom der Männer sind nur die beiden 19-jährigen Giuliano Fux und Robert Clarke am Start, Letzterer scheidet im 1. Lauf aus – zusammen mit 70 anderen Athleten.

Somit kämpft nur Fux vom Skiclub Grächen um Edelmetall, verpasst dieses aber deutlich. Nach dem ersten Durchgang liegt der junge Schweizer auf dem 8. Platz, den er auch am Ende des Rennens bekleidet. Sein Rückstand auf den neuen Junioren-Weltmeister Theodor Braekken (21, No), der damit den Schweizer Lenz Hächler (21) beerbt, beträgt 1,98 Sekunden (1,52 auf Bronze). Silber geht an Gustav Wissting (20) aus Schweden, Bronze an den Briten Luca Carrick-Smith (19).

Die Schweiz beendet die Junioren-WM auf Rang 2 im Medaillenspiegel hinter Frankreich, hat aber zusammen mit Österreich am meisten Medaillen gesammelt (7). Stefanie Grob (Abfahrt) und Jasmin Mathis (Super-G) holten sich den WM-Titel. Beide gewannen zudem eine Silbermedaille, hinzu kommen jene von Philipp Kälin (Abfahrt), Sandro Manser (Super-G) und Gabin Janet und Jack Spencer in der Team-Kombination.