Weltmeister Meillard eröffnet das Rennen

Swiss Ski schickt sieben Athleten an den Start. Unser heissestes Eisen im Kampf ums Podest heisst Loïc Meillard. Dem Weltmeister kommt die Ehre zuteil, das Rennen zu eröffnen. Das sind die Startnummern aller Schweizer:
1 Loïc Meillard
10 Tanguy Nef
15 Daniel Yule
30 Luca Aerni
35 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
64 Matthias Iten
Nach den Frauen bestreiten auch die Männer in Levi den ersten Slalom des Winters. Fahren die Schweizer um Weltmeister Loïc Meillard aufs Podest? Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 gibts ab 13 Uhr.