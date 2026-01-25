Keiner kommt an Meillard ran – auch Nef stark

Sehr couragiert legt Laurie Taylor los. So wird das ein etwas wilder Ritt. Die Ski sind immer mal wieder in der Luft. In der Summe kostet das zweieinhalb Sekunden.
Zu den Olympischen Spielen möchte auch Dominik Raschner. Der 31.Jährige war in Gurgl Sechster, hat aber nur ein weiteres Ergebnis in diesem Winter zu Buche stehen. Der Tiroler schafft es nicht, befreit aufzufahren. Raschner braucht etwa eine Sekunde mehr als Daniel Yule eben. Und mit Rang 18 hat der 31-Jährige nicht die allerbesten Argumente in Richtung Olympia.
Nun kämpft Daniel Yule auch ums Olympiaticket. Der Eidgenossen legt vielversprechend los. Im Vergleich zu den letzten Läufern macht das der 32-Jährige recht gut. Der Zeitverlust hält sich mit knapp 1,3 Sekunden durchaus in Grenzen. Das bringt ihm für den Moment den zwölften Platz.
Auch für Samuel Kolega stellt der Ganslernhang eine recht schwierige Aufgabe dar. Zumindest kämpft sich der Kroate, erreicht das Ziel, ist dort aber noch einen hauch langsamer als Michael Matt und übernimmt die Rote Laterne.
Top 10 sollten durchaus noch möglich sein, viel mehr geht wohl nicht mehr. Albert Popov kann das nicht realisieren, liegt bei einem Rechtsschwung früh fast im Schnee. Der Bulgare kämpft sich letztlich durch, kassiert ebenfalls mehr als zwei Sekunden.
Derzeit ist Dave Ryding unterwegs, hat hier auch schon starke Ergebnisse geliefert. Heute läuft es nicht ganz so gut. Mit einem gewissen Rückstand müssen wir inzwischen kalkulieren. Fast zwei Sekunden sind dann aber doch etwas viel.
Dann versucht sich Michael Matt am Ganslernhang. Der Tiroler gerät allerdings auch schnell ins Hintertreffen. Und so richtig in den Rhythmus findet auch der WM-Zweite von 2019 nicht. Und an der Stelle, wo Alex Vinatzer ausgeschieden ist, fliegt auch Matt fast raus, rettet sich ins Ziel - als Letzter mit grossen Rückstand.
Obwohl Alex Vinatzer hier im letzten Jahr Zweiter war, kommt der Italiener heute nicht gut zurecht. Das wirkt schon zu Beginn etwas unrund. Der 26-Jährige kommt nie so richtig in Fahrt. Und kurz vor dem Ziel fädelt er ein und scheidet aus.
Jetzt ist Marco Schwarz and er Reihe. Der Allrounder baut früh einen Wackler ein, rutscht da fast aus. Das kostet zum einen zeit und sorgt zudem für einen Schreckmoment, der ihn etwas Überzeugung kostet. Fortan geht der Kärntner vorsichtiger zu Werke, taut erst ganz am Ende wieder etwas auf. Schwarz kommt als Dreizehnter an.
Ein richtiges Heimrennen hat Manuel Feller. Der Tiroler will es wissen, hat die Olympiafahrkarte ja auch schon in der Tasche. An die Bestzeit kommt zwar auch der 33-Jährige nicht ran. Doch vor allem unten fährt Feller richtig stark, macht noch Boden gut. Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand belegt der ÖSV-Fahrer Platz vier.