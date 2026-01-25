Keiner kommt an Meillard ran – auch Nef stark

Manuel Feller (AUT)

Ein richtiges Heimrennen hat Manuel Feller. Der Tiroler will es wissen, hat die Olympiafahrkarte ja auch schon in der Tasche. An die Bestzeit kommt zwar auch der 33-Jährige nicht ran. Doch vor allem unten fährt Feller richtig stark, macht noch Boden gut. Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand belegt der ÖSV-Fahrer Platz vier.