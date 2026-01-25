Shiffrin in eigener Liga – Holdener schlägt Rast

Insgesamt werden heute acht Swiss-Ski-Athletinnen am Start stehen. Die grössten Hoffnungen ruhen dabei einmal mehr auf Camille Rast – die einzige Athletin, die Shiffrin in einem der sieben Slaloms in dieser Saison hat bezwingen können: Am 4. Januar in Kranjska Gora. Zuletzt in Flachau ist Rast als Vierte allerdings neben dem Podest gelandet, wie auch im Riesenslalom gestern. «Irgendwann ist das mühsam» meinte sie danach im SRF-Interview. Ob ihr heute der Sprung zurück aufs Podest gelingt?
Mit Wendy Holdener schielt auch eine zweite Schweizerin aufs Podest. Das ist ihr in dieser Saison aber erst einmal – ebenfalls in Kranjska Gora gelungen. Neben den beiden Teamleaderin sind noch sechs weitere Schweizerinnen am Start.
5 Camille Rast
7 Wendy Holdener
10 Mélanie Meillarde
17 Eliane Christen
31 Aline Höpli
37 Nicole Good
41 Anuk Brändli
43 Aline Danioth
Wie die meisten Fahrerinnen vor ihr hat auch Anna Swenn-Larsson oben Probleme und traut sich nicht so richtig, die Ski laufen zu lassen. So ist auch für die Schwedin schnell nicht mehr allzu viel möglich und es geht auf Rang fünf über die Linie.
Starker Auftritt von Wendy Holdener! Die Schweizerin ist sehr stabil unterwegs, arbeitet in den Flachpassagen sehr engagiert und ist in einem Sektor sogar schneller als Shiffrin. Die US-Amerikanerin fährt auch heute wieder in ihrer eigenen Liga, aber dahinter war Holdener jetzt vier Zehntel schneller als die Konkurrenz.
Katharina Truppe baut gleich am dritten Tor einen Fahrfehler ein, wirkt dann unsicher und geht es viel zu vorsichtig an. Erst im unteren Teil legt die Österreicherin ihr Zögern etwas ab und attackiert die Tore mehr, sodass sie zumindest noch vor Lena Dürr bleibt.
Was hat Mikaela Shiffrin denn hier wieder für einen Traumlauf gezeigt? Auch die zuletzt blendend aufgelegte Camille Rast bleibt trotz einer soliden Fahrt über anderthalb Sekunden hinter der US-Amerikanerin.
Paula Moltzan war zuletzt meist die ärgste Konkurrentin von Mikaela Shiffrin. Heute kommt sie aber nicht annähernd an ihre Landsfrau heran, da sie zu verhalten beginnt, zu spät aufs Gas kommt und dann kurz vor dem Ziel auch noch einmal arg korrigieren muss. Satte 1,66 Sekunden fehlen auf Shiffrin.
Der erste Ausfall des Tages ist gleich ein prominenter. Lara Colturi ist lange gut unterwegs, rutscht dann aber in einem Rechtsschwung weg, kriegt noch einen leichten Schlag ab und erreicht dann das nächste Tor nicht mehr.
Für Lena Dürr geht es heute auch ganz früh los. Platzt der Knoten endlich wieder bei der 34-Jährigen? Eindeutig nicht. Dürr kommt zwar bis auf einen kleinen Wackler ganz solide runter, hat aber überhaupt kein Tempo drin gehabt und liegt fast zweieinhalb Sekunden hinter Shiffrin.
Ab geht die Post! Im Roten Trikot schmeisst sich Mikaela Shiffrin in den Hang und braucht zunächst einen kleinen Moment, um ihren Rhythmus aufzunehmen. Dann zieht die US-Amerikanerin das Tempo auf glatter Piste aber immer weiter an, meistert die Übergänge mühelos und setzt in 48,80 Sekunden die erste Zeit des Tages.
Die Bedingungen im tschechischen Riesengebirge sind heute nahezu perfekt. Die Strecke ist optimal präpariert und sollte allen Fahrerinnen eine faire Chance bieten. In wenigen Augenblicken eröffnet Slalom-Queen Mikaela Shiffrin das Rennen!
Während Julia Scheib dem ÖSV-Team im Riesenslalom Weltcupsiege am Fliessband liefert, geht im Slalom bisher wenig zusammen bei Rot-Weiss-Rot. In Abwesenheit der verletzten Katharina Liensberger konnte Österreich im Stangenwald bisher kaum überzeugen. Für einen Lichtblick sorgte zuletzt Katharina Truppe, die bei ihrem Heimrennen in Flachau aufs Podium raste. Neben ihr versuchen sich im heutigen Wettbewerb Katharina Huber, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Natalie Falch und Franziska Gritsch.