Shiffrin in eigener Liga – Holdener schlägt Rast

Acht Schweizerinnen am Start

Insgesamt werden heute acht Swiss-Ski-Athletinnen am Start stehen. Die grössten Hoffnungen ruhen dabei einmal mehr auf Camille Rast – die einzige Athletin, die Shiffrin in einem der sieben Slaloms in dieser Saison hat bezwingen können: Am 4. Januar in Kranjska Gora. Zuletzt in Flachau ist Rast als Vierte allerdings neben dem Podest gelandet, wie auch im Riesenslalom gestern. «Irgendwann ist das mühsam» meinte sie danach im SRF-Interview. Ob ihr heute der Sprung zurück aufs Podest gelingt?

Mit Wendy Holdener schielt auch eine zweite Schweizerin aufs Podest. Das ist ihr in dieser Saison aber erst einmal – ebenfalls in Kranjska Gora gelungen. Neben den beiden Teamleaderin sind noch sechs weitere Schweizerinnen am Start.

5 Camille Rast

7 Wendy Holdener

10 Mélanie Meillarde

17 Eliane Christen

31 Aline Höpli

37 Nicole Good

41 Anuk Brändli

43 Aline Danioth