Rast startet direkt vor der Saisondominatorin

Zwei deutsche Podestchancen

Das deutsche Aufgebot unterscheidet sich nicht von dem, vergangener Slaloms. Lena Dürr, Emma Aicher und Jessica Hilzinger sind auch bei diesem Nachtslalom wieder mit von der Partie. Dabei rechnet sich Dürr die besten Chancen auf einen Podestplatz aus. Drei Top 10-Ergebnisse stehen aus dieser Saison schon zu Buche, der zweite Platz in Copper Mountain hat bestätigt, dass Dürr auch in dieser Saison das Zeug fürs Podest hat. Sie wird mit Startnummer sieben knapp vor Aicher (neun) auf die Piste gehen. Und auch die stand in diesem Winter ja schon auf einem Slalom-Podest. Hilzinger trägt heute die 39.