Rast startet direkt vor der Saisondominatorin

Die Österreicherinnen sind gleich mit acht Fahrerinnen in diesem Wettkampf vertreten. Mit Katharina Liensberger (1) und Katharina Truppe (8) sind die beiden aussichtsreichsten Sportlerinnen auch schon früh dran. Katharina Huber (15), Katharina Gallhuber (23) und Franziska Gritsch (30) werden ebenfalls noch im vorderen Teil des Feldes starten. Leonie Raich und Natalie Falch folgen mit den Nummern 51 und 56. Danach gibt es eine kleine Premiere: Valentina Rings-Wanner hat gestern ihren ersten Weltcup-Start absolviert. Heute geht es dann zum ersten Mal im Slalom los.
Der Schweizer Denis Wicki hat den 1. Lauf gesteckt. Gemäss der Italienerin Martina Peterlini ist es eine Knacknuss. Sie spricht nach der Besichtigung von vielen Figuren, sagt aber auch es sei rhythmisch.
Das deutsche Aufgebot unterscheidet sich nicht von dem, vergangener Slaloms. Lena Dürr, Emma Aicher und Jessica Hilzinger sind auch bei diesem Nachtslalom wieder mit von der Partie. Dabei rechnet sich Dürr die besten Chancen auf einen Podestplatz aus. Drei Top 10-Ergebnisse stehen aus dieser Saison schon zu Buche, der zweite Platz in Copper Mountain hat bestätigt, dass Dürr auch in dieser Saison das Zeug fürs Podest hat. Sie wird mit Startnummer sieben knapp vor Aicher (neun) auf die Piste gehen. Und auch die stand in diesem Winter ja schon auf einem Slalom-Podest. Hilzinger trägt heute die 39.
Camille Rast ist am Samstag im Riesenslalom Zweite geworden – doppelt sie in ihrer Paradedisziplin nach? Die Weltmeisterin geht mit der Nummer 3 als erste Schweizerin an den Start. Nach ihr folgt Saisondominatorin Mikaela Shiffrin, die bisher alle Slaloms mit über einer Sekunde Vorsprung gewonnen hat, ehe die Reihe an Wendy Holdener ist. Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen an den Start.
3 Camille Rast
5 Wendy Holdener
11 Mélanie Meillard
25 Eliane Christen
34 Aline Höpli
37 Nicole Good
40 Anuk Brändli
43 Aline Danioth
49 Janine Mächler
Mit dem Slalom in Semmering findet das letzte Ski-Rennen im Jahr 2025 statt. Der 1. Lauf beginnt um 14.15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 17.45 Uhr.