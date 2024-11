Clément Noël (FRA)

Auch der Franzose beginnt gut, dann passiert ihm aber der ein oder andere Fehler und er gerät in Rückstand. Die Fahrt an sich war nicht ganz sauber und wirkte nicht so rund wie bei Strasser eben, es reicht am Ende aber trotzdem für die Führung! Denn die Fläche unten ist er ganz stark gefahren.