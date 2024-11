Chiara Pogneaux (FRA)

Nach einer kurzen Pause geht es jetzt weiter mit Chiara Pogneaux. Sie hat aber grosse Probleme, um auf ein angemessenes Tempo zu kommen. Das spiegelt sich natürlich in ihren Zwischenzeiten wieder. Bis ins Ziel kommt sie nicht in den richtigen Schwung und reiht sich damit ganz am Ende des Feldes ein.