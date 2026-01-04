Schweizer Top-Duo startet nach der Saisondominatorin

Acht Österreicherinnen

Aufseiten des ÖSV fehlt Katharina Liensberger. Bei einem Trainingssturz hat sich die Vorarlbergerin eine schwere Knieverletzung zugezogen, wurde bereits operiert und wird den Rest der Saison ausfallen. Dennoch stehen acht Österreicherinnen auf der Startliste. Neben Katharina Huber (Startnummer 14) hat vor allem die formstarke Katharina Truppe (15) Aussichten auf das nächste starke Ergebnis und gilt derzeit als grösste österreichische Slalomhoffnung. Für die Top 15 ist Katharina Gallhuber (20) gut. Dorthin möchten auch Lisa Hörhager (25) und Natalie Falch (30). Bei den drei anderen ÖSV-Fahrerinnen müssen wir aufgrund hoher Startnummern jenseits der ersten 50 schauen, was noch möglich sein wird.