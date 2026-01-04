Schweizer Top-Duo startet nach der Saisondominatorin

Eine Namen wurden bereits genannt, Topfavoriten ist jedoch Mikaela Shiffrin (Startnummer 3), die bislang alle fünf Slaloms des Winters gewonnen hat. In Kranjska Gora konnte die Olympiasiegerin von 2014 aber lediglich 2018 den Slalom für sich entscheiden. Beachten sollten wir auch die Vorjahressiegerin Zrinka Ljutić (2), Lara Colturi (7) und Anna Swenn Larsson (8).
Bei den Schweizerinnen geniesst Wendy Holdener – vor zwölf Monaten Zweite – eine gute Startnummer (4), noch mehr aber setzt man derzeit auf die glänzend aufgelegte Camille Rast (6), die im gestrigen Riesentorlauf ihren ersten Weltcupsieg feierte und im Slalom in diesem Winter auch schon dreimal auf dem Podium stand. Mélanie Meillard (13) hoffte eine weitere Leistungssteigerung und zumindest den erstmaligen Einzug in die Top 15, was die halbe Olympianorm bedeuten würde. Auf ähnlichem Niveau ist in dieser Saison Eliane Christen (23) unterwegs. Danach folgen noch Aline Höpli (35), Nicole Good (38), Anuk Brändli (41), Aline Danoth (44) und Janine Mächler (49).
Aufseiten des ÖSV fehlt Katharina Liensberger. Bei einem Trainingssturz hat sich die Vorarlbergerin eine schwere Knieverletzung zugezogen, wurde bereits operiert und wird den Rest der Saison ausfallen. Dennoch stehen acht Österreicherinnen auf der Startliste. Neben Katharina Huber (Startnummer 14) hat vor allem die formstarke Katharina Truppe (15) Aussichten auf das nächste starke Ergebnis und gilt derzeit als grösste österreichische Slalomhoffnung. Für die Top 15 ist Katharina Gallhuber (20) gut. Dorthin möchten auch Lisa Hörhager (25) und Natalie Falch (30). Bei den drei anderen ÖSV-Fahrerinnen müssen wir aufgrund hoher Startnummern jenseits der ersten 50 schauen, was noch möglich sein wird.
Dieser Aufgabe wollen sich 75 Sportlerinnen aus 25 Nationen stellen. Drei davon gehören dem Deutschen Skiverband an. Lena Dürr hat die Ehre, den Wettkampf mit Startnummer 1 zu eröffnen. Die 34-Jährige stand in diesem Winter bereits auf dem Podium. Emma Aicher (Startnummer 9) ist das im Slalom sogar zweimal gelungen. Dritte im Bunde ist Jessica Hilzinger (39), für die es darum geht, erst einmal den zweiten Durchgang zu erreichen.
Am Vitranc, dem Hausberg der Stadt, befindet sich das Skigebiet, welches sich mit 20 Pisten und 13 Liften bis in eine Höhe von 1.500 Metern erstreckt. Im Ortsteil Podkoren und auf einer der gleichnamigen Pisten, Podkoren 3, findet der heutige Wettkampf statt. Vom Start auf 1.059 Metern sind 204 Höhenmeter hinunter ins Tal zu bewältigen. Dabei weist die Kurssetzung von Alessandro Colturi den Weg. Der Italiener in Diensten Albaniens hat einen Stangenwald mit 65 Toren gesteckt.
Das Schweizer Team wird von Camille Rast angeführt. Kann die Weltmeisterin 24 Stunden nach ihrem ersten Sieg im Riesenslalom nachdoppeln? Sie geht als zweite Schweizerin mit der Nummer 6 an den Start. Bereits mit der Nummer 4 ist die Reihe an Wendy Holdener. Sie ist unmittelbar nach Saisondominatorin Mikaela Shiffrin dran. Die Amerikanerin hat fünf bisherigen Slaloms allesamt gewonnen. Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athletinnen an den Start.
4 Wendy Holdener
6 Camille Rast
13 Mélanie Meillard
23 Eliane Christen
35 Aline Höpli
38 Nicole Good
41 Anuk Brändli
44 Aline Danioth
49 Janine Mächler
Nach dem Riesenslalom findet in Kranjska Gora ein Slalom statt. Der 1. Lauf beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 12.15 Uhr.