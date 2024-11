Schweiz noch ohne Top-Ergebnis

Die Eidgenössinnen warten derweil noch auf ein erstes Top-Ergebnis. Während Wendy Holdener und Michelle Gisin sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom noch hinterherfuhren, erzielte Camille Rast in beiden technischen Disziplinen das jeweils beste Schweizer Ergebnis. Im Riesenslalom von Sölden wurde sie Zwölfte, in Levi fuhr sie einen starken fünften Platz ein und präsentierte sich damit als Schweizerin in bester Frühform. Mélanie Meillard wurde im Slalom knapp hinter Rast Siebte.