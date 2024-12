1/6 Wendy Holdener und ihr Freund Remy nutzen die freien Tage für eine kleine Nordamerikareise. Foto: Instagram / @wendyholdener

Matteo Bonomo Redaktor und Produzent Blick Sport

Das Comeback von Wendy Holdener nach ihrer Sprunggelenkverletzung aus der vergangenen Saison nahm zuletzt richtig Fahrt auf. In Killington (USA) fuhr das Technik-Ass im Slalom hinter Siegerin und Teamkollegin Camille Rast aufs Podest.

Den Schwung hätte Holdener nur zu gern an die Rennen im kanadischen Skiort Mont-Tremblant mitgenommen. Doch die geplanten Riesenslaloms an diesem Wochenende mussten aufgrund von zu wenig Schnee abgesagt werden.

Josi trifft auf Holdener

Holdener nutzte die gewonnene Freizeit für eine kleine Nordamerikareise gemeinsam mit ihrem Freund Remy. Auf Instagram teilt die 31-Jährige einige Eindrücke. Dabei besuchten die beiden auch ein NHL-Spiel der Montreal Canadiens, die zu Hause auf die Nashville Predators trafen.

Bei den Preds steht bekanntlich Schweiz-Söldner Roman Josi als Captain auf dem Eis. Der 34-Jährige liess es sich nach der Partie, trotz Niederlage (0:3), nicht nehmen, das Paar zu treffen. «Dankespost für unser erstes NHL-Spiel mit Roman Josi, eine unvergessliche Nordamerika-Tour, vor allem für Remy», schreibt die Schwyzerin unter ihren Post.

Liebesgruss an Remy

Am Ende richtet Holdener noch einen süssen Liebesgruss an ihrem Remy: «Danke, dass du mein Fels in der Brandung bist und mich die letzten 10 Tage begleitet hast.»

Wie es für Holdener sportlich weitergeht, ist noch offen. Beim Speedauftakt der Frauen in Beaver Creek (USA) kommendes Wochenende wird sie nicht am Start stehen. Auch ihre Teilnahme an den beiden Super-Gs in St. Moritz (21.12 und 22.12) ist noch nicht klar.