Ergebnis nicht vorhersehbar

Die USA, Norwegen und Kanada standen bei der letzten Weltmeisterschaft auf dem Podest. Norwegen und die USA werden auch in diesem Jahr wieder mitmischen wollen und sind in starken Besetzungen am Start. Kanada allerdings hat für den heutigen Wettkampf kein Team gemeldet. Da das Format aufgrund verschiedenster Faktoren aber nicht einfach mit den normalen Weltcuprennen zu vergleichen ist, ist es auch sehr schwierig vorauszusehen, wer heute das Rennen machen wird. Wir werden uns also überraschen lassen.