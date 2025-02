Dürr schielt auf erste DSV-Medaille

Zum Kreis der Favoritinnen zählt auch DSV-Starterin Lena Dürr, die in diesem Winter dreimal auf dem Podest stand und heute als Siebte in den Hang geht. Die WM startete für Dürr allerdings durchwachsen und in der Team-Kombination patzte sie im Slalom und gab somit die von Emma Aicher in der Abfahrt herausgefahrene Podestchance leichtfertig her. Entsprechend heiss dürfte sie heute darauf sein, es besser zu machen. Neben ihr sind Aicher (19) und Jessica Hilzinger (35) am Start.