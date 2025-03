Holt sich Rast die Slalomkugel?

Emma Aicher (GER)

Was macht nun die 21-Jährige? Nach der Präparierungspause ist Emma Aicher in der Spur. Sie sitzt aber früh schon zweimal ab und hat oben schon 45 Hundertstel Rückstand. Danach verliert sie zwar nur noch drei Zehntel, doch die Ideallinie hat die deutsche Skifahrerin nicht. Im letzten Abschnitt schleicht sie an den Stangen vorbei und platziert sich mit 1,91 Sekunden Rückstand auf Platz zehn.