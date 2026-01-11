Mieses Wetter sorgt für Absage des Frauen-Super-G in Zauchensee

Rennen muss abgesagt werden

Das Wetter macht den Ski-Frauen in Zauchensee einen Strich durch die Rechnung. Starker Schneefall in der Nacht und heftige Winde am Berg machen ein Rennen unmöglich. Am frühen Morgen entscheidet die Jury, den Super-G abzusagen.

Die aktuellen Konditionen auf der Strecke wären nicht sicher genug. Ob, wann und wo das Rennen nachgeholt wird, ist derzeit noch offen.

Schon in den Trainings und bei der Abfahrt am Samstag wollte das Wetter nicht recht mitspielen. Die Abfahrt wurde darum auf einer verkürzten Strecke durchgeführt.