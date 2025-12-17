Nachdem letzte Woche bereits die Männer in Val d'Isère am Start standen, tun es ihnen die Frauen diesen Samstag und Sonntag gleich. Im französischen Skiort bestreiten die Speedfahrerinnen eine Abfahrt und einen Super-G.

Für die Speedfahrerinnen gehts derzeit Schlag auf Schlag. Nach den zwei Abfahrten und einem Super-G in St. Moritz von vergangener Woche warten in Val d'Isère gleich die nächsten zwei Wettkämpfe. Kommenden Samstag erst in der Königsdisziplin, einen Tag später im Super-G. Die Schweizer Hoffnungen liegen dabei nicht zuletzt auf einer vergleichsweise unerfahrenen Athletin, die zuletzt jedoch ihr grosses Potenzial demonstrierte.

Datum Kategorie Startzeit Donnerstag, 18. Dezember Training Abfahrt Noch unklar Freitag, 19. Dezember Training Abfahrt Noch unklar Samstag, 20. Dezember Abfahrt 10.30 Uhr Sonntag, 21. Dezember Super-G 11 Uhr

Blanc plötzlich beste Schweizer Speedfahrerin

Erst im vergangenen Skiwinter gab Malorie Blanc ihr Weltcupdebüt in St. Moritz, schaffte es damals beim Super-G jedoch nicht ins Ziel. Auf den Ausfall liess sie mit ihrem 2. Platz bei ihrer ersten Weltcup-Abfahrt überhaupt ein dickes Ausrufezeichen folgen und holte seither in zwölf weiteren Rennen nur zweimal keine Punkte.

Besonders zufrieden dürfte die erst 21-Jährige mit dem letzten Weltcupstopp in St. Moritz vor Wochenfrist sein. In Abwesenheit der verletzten Gut-Behrami, Suter und Gisin war sie in zwei von drei Rennen beste Schweizerin und überzeugte vor allem im Super-G, wo sie die sechstschnellste Zeit in den Schnee zauberte. Diese starken Ergebnisse machen sie vor Val d'Isère plötzlich zur besten Speedfahrerin im Schweizer Lager. Ob sie ihren Status in Frankreich untermauert? Antworten gibts ab Samstag um 10.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.