Zwei Wochen nach dem letzten Technikrennen in Copper Mountain stehen in Val d'Isère die nächsten zwei Rennen an. Dieses Wochenende gibts je einen Riesen und Slalom.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Zurück vom einzigen Trip ausserhalb von Europa in der gesamten Saison sind dieses Wochenende im französischen Val d'Isère die Spezialisten auf den kurzen Skiern gefordert. Und wie in Beaver Creek steht auch diesen Samstag wieder ein Riesenslalom auf dem Programm, ehe ein Tag später Tore durch Stangen ersetzt werden.

Kurzaufenthalt in Frankreich, ehe in Italien ein Triple-Wochenende ansteht

Datum Kategorie Startzeit Samstag, 13. Dezember 1. Lauf Riesenslalom 9.30 Uhr Samstag, 13. Dezember 2. Lauf Riesenslalom 13 Uhr Sonntag, 14. Dezember 1. Lauf Slalom 9.30 Uhr Sonntag, 14. Dezember 2. Lauf Slalom 13 Uhr

Im Vergleich zu den letztlich drei Rennen in Beaver Creek und den ebenso vielen nächste Woche in Gröden, scheinen die zwei Rennen in Val d'Isère diesen Samstag und Sonntag ein Sprintwochenende zu sein. Mit zweimal zwei Läufen am selben Tag werden von den Fahrern jedoch höchste Konzentration und schnittige Kurven gefordert, wenns was mit dem Podium werden soll.

Dieses lohnt sich nicht zuletzt und wie immer auch finanziell. Der Sieger erhält einen Scheck über rund 55'000 Euro (51'500 CHF). Der Rest des Podests wird mit ca. 26'000 Euro (24'400 CHF) und knapp 14'000 Euro (13'000) vergütet.