Nicht erst seit diesem Winter besteht zwischen Mikaela Shiffrin und Slalomrennen eine innige Liebesbeziehung. Doch was die US-Amerikanerin bislang in den Schnee zaubert, ist schlicht phänomenal. Triumphiert sie in Semmering im fünften Rennen zum fünften Mal?

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Kurz vor Silvester messen sich die besten Technikerinnen am 27. und 28. Dezember in Semmering ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr. In Österreich bestreiten sie erst einen Riesen, bevor einen Tag später im Slalom womöglich die nächste Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin folgt.

Datum Kategorie Startzeit Samstag, 27. Dezember 1. Lauf Riesenslalom 10 Uhr Samstag, 27. Dezember 2. Lauf Riesenslalom 13 Uhr Sonntag, 28. Dezember 1. Lauf Slalom 14.15 Uhr Sonntag, 28. Dezember 2. Lauf Slalom 17.45 Uhr

Nie weniger als 1,23 Sekunden vor allen anderen im Ziel

Im Skisport geht es bekanntlich um Zehntel-, zum Teil gar um Hundertstelsekunden. In den bisherigen vier Slalomrennen der Frauen scheint diese Zeitrechnung jedoch nicht zuzutreffen. Mikaela Shiffrin stand nicht nur jedes Mal ganz oben auf dem Podium, sondern liess ihrer Konkurrenz nicht ein einziges Mal auch nur den Hauch einer Chance. Ihren «knappsten» Sieg fuhr sie in Gurgl ein, als sie auf Lara Colturi 1,23 Sekunden rausholte.

So sind vor allem die Kämpfe um die beiden Podestplätze dahinter interessant, wobei die Schweiz mit Camille Rast eine Athletin hat, die bereits zweimal an der Siegerehrung teilnehmen durfte und in der Disziplinenwertung auf Rang 3 liegt. Auch im Riesen zeigte sie mit zwei vierten und einem fünften Platz bislang gute Leistungen, zum Podest reichte es jedoch noch nicht. Kommenden Samstag bietet sich die Chance, dies zu ändern.