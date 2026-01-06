Nach den Silvesterfeiertagen kehren die Männer in den Weltcup zurück. In Madonna di Campiglio bestreiten sie einen Slalom, ehe es zu den Heimrennen nach Adelboden weitergeht.

Mit Gröden, Alta Badia und zuletzt Livigno fanden bereits die drei letzten Weltcuprennen der Männer in Italien statt. Diese Serie findet in Madonna di Campiglio am Mittwoch ein Ende, wenn der letzte Slalom vor den Heimrennen in der Schweiz ansteht. Im Südtirol liegen nicht nur wegen seiner beiden Slalom-Podien in diesem Winter die grössten Schweizer Hoffnungen auf den Schultern von Loïc Meillard.

Datum Kategorie Startzeit Mittwoch, 7. Januar 1. Lauf Slalom 18 Uhr Mittwoch, 7. Januar 2. Lauf Slalom 21 Uhr

Bislang sorgte nur Meillard für die Schweizer Hymne

Erst auf dem sechsten Rang folgt in der aktuellen Slalomwertung der erste Schweizer, in den Top-10 sind es nur deren zwei: Meillard und Nef. Im laufenden Winter sind sie auch die einzigen zwei Swiss-Ski-Athleten, die bislang um Podien fahren konnten. Während Meillard den Sprung auf dieses bei den letzten zwei Slaloms in Alta Badia und Val d'Isère schaffte, ist Nefs bestes Ergebnis der 5. Rang im November in Gurgl.

Bedeutet: Meillard ist der einzige Schweizer, der in diesem Winter auf einem Slalompodest stand. Logisch, ist er also das grösste Schweizer Ass für die Rennen in Madonna di Campiglio. Aussserdem bezwang er den Berg bereits im Vorjahr: 2025 wurde er hinter Albert Popov Zweiter.