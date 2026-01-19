In Kronplatz kämpfen die Riesenspezialistinnen 2,5 Wochen vor Olympia um die nächsten Weltcuppunkte. Will Camille Rast den Anschluss an die führende Julia Scheib nicht verpassen, brauchts das nächste Topergebnis.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Countdown zu Olympia 2026 ist längst gestartet, bereits in zweieinhalb Wochen werden die Festspiele eröffnet. Bis dahin stehen für die besten Fahrerinnen im Weltcup noch drei Technikrennen an, das erste morgen Dienstag in Kronplatz. Die Schweizer Hoffnungen liegen dabei einmal mehr auf Camille Rast.

Datum Event Startzeit Dienstag, 20. Januar 1. Lauf Riesen 10.30 Uhr Dienstag, 20. Januar 2. Lauf Riesen 13.30 Uhr

Rückt Rast Riesen-Spezialistin Scheib auf die Pelle?

Ihre Paradedisziplin bleibt der Slalom, doch Camille Rast liefert diesen Winter auch im Riesen richtig starke Leistungen ab. Die letzten fünf Rennen beendete sie stets innerhalb der Top-5, in Kranjska Gora stand sie sowohl beim Riesen als auch beim Slalom ganz oben auf dem Podium. Und doch beträgt der Rückstand auf die Disziplinenführende Julia Scheib bereits 119 Punkte.

Allerdings kanns im Skisport bekanntlich nicht nur auf der Piste, sondern auch innerhalb der Ranglisten schnell gehen. Sollte Rast in Kronplatz siegen und Scheib ausscheiden, schrumpft der Vorsprung auf bloss 19 Zähler. Nur, die Riesen-Spezialistin aus Österreich zeigt diesen Winter überragende Leistungen. Nur anfangs Dezember beim Riesen in Tremblant brachte sie einen Lauf nicht ins Ziel. In allen anderen fünf Rennen wurde sie entweder zweite oder holte sich den Tagessieg.