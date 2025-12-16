DE
Drei Speedrennen im Südtirol
Das Programm zu den Weltcuprennen in Gröden mit allen Startzeiten

Die Männer fahren ab Donnerstag an fünf hintereinanderfolgenden Tagen Weltcuprennen. In Gröden stehen drei statt ursprünglich zwei geplante Wettkämpfe an, bereits am Dienstag gehen die ersten Trainings über die Bühne.
Publiziert: 09:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/4
Marco Odermatt und die weiteren Speedfahrer stehen diese Woche in Gröden im Starthaus.
Foto: U.S. Ski and Snowboard/Getty Images
Alexander Hornstein

Zwei Trainings, drei Rennen, fünf Tage: Das Programm zu den Weltcuprennen in Gröden ist breit, vor allem seit die Abfahrt vom Donnerstag aufgenommen wurde. Dabei kommt der Skiort im Südtirol nur aufgrund der wetterbedingten Absage in Beaver Creek zu einem zusätzlichen Rennen.

DatumKategorieStartzeit
Dienstag, 16. DezemberTraining Abfahrt 11.45 Uhr
Mittwoch, 17. DezemberTraining Abfahrt noch unklar
Donnerstag, 18. DezemberAbfahrt11.45 Uhr
Freitag, 19. DezemberSuper-G11.45 Uhr
Samstag, 20. DezemberAbfahrt11.45 Uhr

Holt sich Odermatt die Vierfachführung?

Während die definitiven Selektionen für die jeweiligen Rennen erst kurz vor dem Start bekanntgegeben werden, ist bereits klar, dass Marco Odermatt an allen drei Wettkampftagen im Starthaus stehen wird. Dem Nidwaldner winkt nicht nur die Chance, seine Führungen in Abfahrt und Gesamtweltcup zu verteidigen, sondern auch die Möglichkeit, sich im Super-G am aktuell führenden Vincent Kriechmayer vorbeizuschieben.

Gelingt ihm das, hätte er zusammen mit dem Riesenslalom eine Vierfachführung im Sack. Das Restprogramm des Kalenderjahres: je ein Riesen und Slalom in Alta Badia sowie ein Super-G in Livigno (zum Ski-Kalender 2025/26).

