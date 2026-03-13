Ein letztes Mal vor dem Weltcupfinale in Lillehammer finden sich die Technikspezialistinnen ein, um in Are zwei Rennen zu bestreiten. Während die Kugelentscheidung im Slalom längst fiel, hat Camille Rast im Riesen noch Chancen auf Kristall.

Letzter Schweizer Sieg in Are war 2001

Das nahende Ende der laufenden Skisaison zeigt sich nicht nur an den Temperaturen hierzulande, sondern auch an Rechenspielen. Seit der Weltcuprückkehr nach Olympia stellt sich gefühlt in jedem Rennen die Frage, ob es denn nun eine Kugelentscheidung gibt. Dieses Wochenende aus Schweizer Sicht hoffentlich noch nicht.

Datum Event Startzeit Samstag, 14. März 1. Lauf Riesen 10 Uhr Samstag, 14. März 2. Lauf Riesen 13 Uhr Sonntag, 15. März 1. Lauf Slalom 9.30 Uhr Sonntag, 15. März 2. Lauf Slalom 12.30 Uhr

Camille Rast jagt Julia Scheib

89 Punkte: So gross ist der Vorsprung von Julia Scheib in der Riesenwertung auf Camille Rast auf Platz 2. Mit nur noch zwei ausstehenden Rennen zählt jeder Zähler umso mehr, weshalb die Walliserin ihre verbliebenen Energiereserven besonders geschickt einsetzen muss. Im besten Fall macht sie Boden auf die Österreicherin gut und bringt sich damit in eine bessere Lage fürs Weltcupfinale. Will sie bei diesem noch eine Chance auf die Riesenkugel haben, darf sie mit höchstens 99 Punkten Rückstand abreisen.

Auch im Kampf um den Gesamtsieg hat sie mit 178 Zählern weniger als die führende Shiffrin noch theoretische Chancen. Diesen dürften aber wohl die US-Amerikanerin und Emma Aicher unter sich ausmachen. Der Deutschen fehlen bloss 25 Punkte. Und weil sie in allen vier Disziplinen (ziemlich erfolgreich) fährt, darf sie nach wie vor von der grosse Kugel träumen.

Klappts mit der Schweizer Premiere seit 2001?

Are zählt im Ski-Kalender bekanntlich zu den Klassikern. Seit der Weltcuppremiere im März 1971 war das 3000-Seelen-Dörfchen Austragungsort von 71 weiteren Frauenrennen auf höchster Stufe. Den letzten Schweizer Sieg gabs 2001 (Sonja Nef), seither fanden in immerhin acht Wettkämpfen Schweizerinnen den Weg aufs Podest. Ein Podium dürfte auch das sein, was Camille Rast dieses Jahr benötigt. Bei einem Sieg von Julia Scheib ists hingegen auf jeden Fall gelaufen, da ihr Vorsprung dann auf über 100 Punkte anwachsen würde.