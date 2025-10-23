Endlich. Nach sieben langen Monaten des Wartens stehen dieses Wochenende wieder Weltcuprennen auf dem Programm. In Sölden absolvieren sowohl die Männer als auch die Frauen je einen Riesenslalom. Hier gibts die Startzeiten aller Läufe.

1/4 Vorfreude bei Marco Odermatt: In Sölden startet dieses Wochenende der Weltcupwinter 2026. Foto: Getty Images

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Sölden-Programm der Frauen

Tag Kategorie Startzeit 25. Oktober 1. Lauf Riesenslalom 10 Uhr 25. Oktober 2. Lauf Riesenslalom 13 Uhr

Der Auftakt in den Weltcupwinter findet traditionell in Sölden statt, daran hat sich auch dieses Jahr nichts verändert. Und auch, dass die Frauen die Saison eröffnen, zählt zum festen Prozedere. Heuer lancieren die Riesenslalom-Expertinnen am Samstag ab 10 Uhr den Kampf um Weltcuppunkte und damit die Jagd auf den Sieg in der Disziplinen- und Gesamtwertung. Die schnellsten 30 Fahrerinnen aus dem ersten Lauf machen ab 13 Uhr den ersten Punktgewinn der Saison unter sich aus.

Schweizer Aufgebot für Sölden Frauen: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder, Jasmina Suter Männer: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Livio Simonet, Sandro Zurbrügg, Semyel Bissig

Frauen: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder, Jasmina Suter Männer: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Livio Simonet, Sandro Zurbrügg, Semyel Bissig

Mehr

Das Sölden-Programm der Männer

Tag Kategorie Startzeit 26. Oktober 1. Lauf Riesenslalom 10 Uhr 26. Oktober 2. Lauf Riesenslalom 13 Uhr

Auf die Premiere der Frauen folgen am Sonntag die Männer. Auch sie umkurven die Tore des Riesenslaloms und fahren ab 10 Uhr um eine gute Ausgangslage für den zweiten Lauf, der ebenfalls um 13 Uhr startet. Vergangenes Jahr gabs zum Auftakt weder am Samstag noch am Sonntag einen Schweizer Podestplatz. Bei den Frauen siegte Brignone vor Robinson (+0,17) und Scheib (+1,08), bei den Männern feierte Norwegen einen Dreifachsieg mit Olsen vor Kristoffersen (+0,65) und McGrath (+0,66).