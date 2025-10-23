Das Sölden-Programm der Frauen
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|25. Oktober
|1. Lauf Riesenslalom
|10 Uhr
|25. Oktober
|2. Lauf Riesenslalom
|13 Uhr
Der Auftakt in den Weltcupwinter findet traditionell in Sölden statt, daran hat sich auch dieses Jahr nichts verändert. Und auch, dass die Frauen die Saison eröffnen, zählt zum festen Prozedere. Heuer lancieren die Riesenslalom-Expertinnen am Samstag ab 10 Uhr den Kampf um Weltcuppunkte und damit die Jagd auf den Sieg in der Disziplinen- und Gesamtwertung. Die schnellsten 30 Fahrerinnen aus dem ersten Lauf machen ab 13 Uhr den ersten Punktgewinn der Saison unter sich aus.
Frauen: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder, Jasmina Suter
Männer: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Livio Simonet, Sandro Zurbrügg, Semyel Bissig
Das Sölden-Programm der Männer
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|26. Oktober
|1. Lauf Riesenslalom
|10 Uhr
|26. Oktober
|2. Lauf Riesenslalom
|13 Uhr
Auf die Premiere der Frauen folgen am Sonntag die Männer. Auch sie umkurven die Tore des Riesenslaloms und fahren ab 10 Uhr um eine gute Ausgangslage für den zweiten Lauf, der ebenfalls um 13 Uhr startet. Vergangenes Jahr gabs zum Auftakt weder am Samstag noch am Sonntag einen Schweizer Podestplatz. Bei den Frauen siegte Brignone vor Robinson (+0,17) und Scheib (+1,08), bei den Männern feierte Norwegen einen Dreifachsieg mit Olsen vor Kristoffersen (+0,65) und McGrath (+0,66).