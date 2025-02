Odermatt mit Startnummer 15

Nach dem gestrigen Dreifachsieg in der Abfahrt wollen die Schweizer Speed-Stars am Sonntag beim Heimspiel in Crans-Montana nachdoppeln. Mit Justin Murisier, Franjo von Allmen und Stefan Rogentin (Startnummern 5 bis 7) bekommen die Fans im Super-G schon früh ein einheimisches Trio zu sehen. Der nächste Schweizer ist dann erst Weltmeister und Topfavorit Marco Odermatt mit der 15.

Die weiteren Schweizer: Alexis Monney 19, Loïc Meillard 21, Lars Rösti 23, Marco Kohler 40. Gestartet wird auf der Piste Nationale um 10.30 Uhr.