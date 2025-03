Viele Favoriten

Der Slalom-Weltcup ist in diesem Jahr wieder von viel Abwechslung durchzogen und es gab im bisherigen Verlauf der Saison in neun Rennen fünf unterschiedliche Sieger. Auf dem Zettel haben muss man neben dem Franzosen Clément Noël vor allem die Norweger, die mit Atle Lie McGrath, Timon Haugan und Henrik Kristoffersen gleich drei starke Athleten in ihren Reihen haben.