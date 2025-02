Neun Schweizerinnen am Start

Die Schweizer Hoffnungen auf einen Spitzenplatz im Riesenslalom ruhen allen voran auf Lara Gut-Behrami. Die Fünftplatzierte des WM-Riesen in Saalbach vor gut einer Woche kommt mit der Startnummer 3. Camille Rast, die frisch gebackene Slalom-Weltmeisterin, folgt als zweite Schweizerin mit der Nummer 14. Mit ihrem 3. Platz in Killington Ende November hat sie ebenfalls gezeigt, was für sie in dieser Disziplin möglich ist. Wendy Holdener als dritte Schweizerin in den Top 30 startet mit der 18.

Ausserhalb der besten Riesenslalom-Fahrerin kämpfen heute sechs weitere Schweizerinnen um Punkte. Das wären: Vanessa Kasper (Nummer 37), Stefanie Grob (Nummer 40), Sue Piller (Nummer 42), Selina Egloff (Nummer 48) sowie Delphine Darbellay (Nummer 54) und Janine Schmitt (Nummer 55).