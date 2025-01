1/2 Elisabeth Kappaurer kann die Saison nicht zu Ende fahren. Foto: keystone-sda.ch

Mathias Germann Reporter Sport

Elisabeth Kappaurer (30) hat seit ihrer Arthroskopie im Oktober immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen – sie hat sich zu einer weiteren Operation entschlossen. Die 30-Jährige wurde in der Klinik Hochrum bereits erfolgreich am linken Knie operiert. Kappaurer muss mehrere Monate pausieren und die Saison somit vorzeitig beenden. «In den letzten Wochen war es jeden Tag ungewiss, wie mein Knie auf das Training auf und abseits der Piste reagieren würde. Ein qualitativ gutes Training ist einfach nicht möglich, wenn man nicht schmerzfrei ist. Um im Weltcup wieder mit den Besten mithalten zu können, ist körperliche Fitness eine Grundvoraussetzung, die derzeit einfach nicht mehr gegeben war. Auch wenn dieser Schritt wieder eine längere Reha-Phase bedeutet, bin ich erleichtert, mich für diesen Weg entschieden zu haben», sagt sie.

Teamkollegin Tamara Tippler (33) muss ebenfalls pausieren, es zwickt im Rücken. Die steirische Kästle-Pilotin wird deshalb die Rennen in Cortina d’Ampezzo (It) sausenlassen. Am 18. und 19. Januar 2025 stehen in den Dolomiten eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.