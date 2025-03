Es ist vollbracht! In Sun Valley hat Lara Gut-Behrami am Dienstagabend ihren 100. Podestplatz im Weltcup herausgefahren. Wir gratulieren mit 100 Bildern.

Ihre 100 Weltcup-Podestplätze in 100 Bildern

Darum gehts Lara Gut-Behrami erreicht 100 Podestplätze im Weltcup als zweite Schweizerin

Ihre Karriere zeigt beeindruckende Entwicklung von jungem Talent zur Dominatorin

Saison 2023/24 war mit 16 Podestplätzen ihre bisher erfolgreichste

Daniel Leu Stv. Sportchef

Saison 2007/08: 1 Podestplatz

Lara Gut (noch ohne Behrami) ist noch keine 17 Jahre alt, als sie in St. Moritz in der Abfahrt als Dritte erstmals in ihrer Karriere aufs Podest fährt.

2.2.08: 3. Abfahrt St. Moritz GR Foto: URS BUCHER

Saison 2008/09: 2 Podestplätze

Der zweite Podestplatz ihrer Karriere ist gleichzeitig auch ihr erster Weltcupsieg. Der Ort des Geschehens? Wieder St. Moritz.

1/2 20.12.08: 1. Super-G St. Moritz GR. Foto: Keystone

Saison 2010/11: 4 Podestplätze

In der Saison 2009/10 blieb sie ohne Podestplatz. Das aber nicht, weil sie nicht schnell genug fuhr, sondern weil sie verletzt war.

1/5 18.12.10: 3. Abfahrt Val d’Isère (Fr). Foto: Keystone

Saison 2012/13: 2 Podestplätze

Zwei Podestplätze in einer Saison: eine durchzogene Bilanz.

1/2 14.12.12: 1. Abfahrt Val d’Isère (Fr). Foto: Keystone

Saison 2013/14: 9 Podestplätze

Was für eine Saison. 9 Podestplätze, davon 7 Siege, und der erstmalige Triumph im Super-G-Weltcup.

1/11 26.10.13: 1. Riesenslalom Sölden (Ö). Foto: Keystone

Saison 2014/15: 2 Podestplätze

Nach ihrem Höhenflug ein Dämpfer: «nur» zwei Podestplätze, dafür aber steht sie beide Male zuoberst!

1/2 7.12.14: 1. Super-G Lake Louise (Ka). Foto: Keystone

Saison 2015/16: 13 Podestplätze

In jener Saison ist die Tessinerin die Dominatorin. Deshalb gewinnt sie auch erstmals den Gesamtweltcup.

1/16 27.11.15: 1. Riesenslalom Aspen (USA). Foto: AP

Saison 2016/17: 9 Podestplätze

Auch das eine Top-Saison, im Vergleich zum Vorjahr sind es aber vier Podestplätze weniger.

1/11 22.10.16: 1. Riesenslalom Sölden (Ö). Foto: AP

Saison 2017/18: 3 Podestplätze

Einmal mehr bremst sie eine Verletzung. Deshalb fährt sie in jener Saison auch bloss dreimal aufs Podest.

1/4 3.12.17: 2. Super-G Lake Louise (Ka). Foto: AP

Saison 2018/19: 2 Podestplätze

Zwei Podestplätze und kein Sieg: So erfolglos war sie seit ihrem Einstieg 2007/08 nie mehr.

1/2 8.12.18: 2. Super-G St. Moritz GR. Foto: AP

Saison 2019/20: 3 Podestplätze

Es geht langsam, aber sicher wieder aufwärts. Drei Podestplätze, der letzte davon ist der 50.

1/4 26.1.20: 3. Super-G Bansko (Bul). Foto: keystone-sda.ch

Saison 2020/21: 10 Podestplätze

10 Podestplätze in einer Saison: Das sind so viele wie seit 5 Jahren nicht mehr!

1/12 26.11.20: 3. Parallel Lech/Zürs (Ö). Foto: keystone-sda.ch

Saison 2021/22: 5 Podestplätze

Dreimal im Super-G, einmal im Riesen, einmal in der Abfahrt: das ihre Bilanz 2021/22.

1/6 23.10.21: 2. Riesenslalom Sölden (Ö). Foto: Sven Thomann

Saison 2022/23: 9 Podestplätze

Je älter Gut-Behrami wird, desto erfolgreicher wird sie.

1/11 26.11.22: 1. Riesenslalom Killington (USA). Foto: Getty Images

Saison 2023/24: 16 Podestplätze

Die mit Abstand erfolgreichste Saison ihrer Karriere: Gleich 16 Mal fährt sie auf ein Weltcup-Podest. Wahnsinn!

1/19 28.10.23: 1. Riesenslalom Sölden (Ö). Foto: Sven Thomann

Saison 2024/25: 10 Podestplätze

Unglaublich, als zweite Schweizerin nach Vreni Schneider schafft Gut-Behrami 100 Podestplätze im Weltcup.

1/12 14.12.24: 3. Abfahrt Beaver Creek (USA). Foto: keystone-sda.ch