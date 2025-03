Odermatt hat jetzt kleine Kugel defintiv auf sicher

Lukas Feurstein (AUT)

Der Österreicher Lukas Feurstein ist in dieser Saison sehr gut im Super-G in Form. Dann kommt er aber auch weit raus und erwischt das anschliessende Tor gerade noch. Anschliessend holt er rund ein Zehntel auf Cochran-Siegle auf, doch am Ende fehlen ihm neun Hundertstel auf den US-Amerikaner.