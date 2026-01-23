Ist Odermatts Startnummer ein schlechtes Omen?

Odermatt kommt als vierter Schweizer

Bis sich der erste der acht Schweizer auf die 2,15 km lange Super-G-Strecke begibt, müssen sich die Fans etwas gedulden. Stefan Rogentin wird das Rennen mit Nummer 8 in Angriff nehmen. Dann gehts aus Schweizer Sicht aber Schlag auf Schlag. Mit Franjo von Allmen, Alexis Monney und Vorjahressieger Marco Odermatt folgen bis zur Nummer 13 drei weitere Swiss-Ski-Athleten. Interessant: Bei all seinen 16 Super-G-Siegen trug Odermatt nie die als Unglückszahl bekannte Nummer 13 – ein schlechtes Omen?

Die Startnummern der Schweizer:

8 Stefan Rogentin

10 Franjo von Allmen

12 Alexis Monney

13 Marco Odermatt

22 Justin Murisier

31 Arnaud Boisset

33 Marco Kohler

43 Alessio Miggiano