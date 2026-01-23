DE
Ab 11:30 Uhr
Super G
Männer
Kitzbühel
Kitzbühel

Kitzbühel-Super-G ab 11.30 Uhr
Ist Odermatts Startnummer ein schlechtes Omen?

vor 22 Minuten

Odermatt kommt als vierter Schweizer

Bis sich der erste der acht Schweizer auf die 2,15 km lange Super-G-Strecke begibt, müssen sich die Fans etwas gedulden. Stefan Rogentin wird das Rennen mit Nummer 8 in Angriff nehmen. Dann gehts aus Schweizer Sicht aber Schlag auf Schlag. Mit Franjo von Allmen, Alexis Monney und Vorjahressieger Marco Odermatt folgen bis zur Nummer 13 drei weitere Swiss-Ski-Athleten. Interessant: Bei all seinen 16 Super-G-Siegen trug Odermatt nie die als Unglückszahl bekannte Nummer 13 – ein schlechtes Omen?

Die Startnummern der Schweizer:
8 Stefan Rogentin
10 Franjo von Allmen
12 Alexis Monney
13 Marco Odermatt
22 Justin Murisier
31 Arnaud Boisset
33 Marco Kohler
43 Alessio Miggiano

vor 33 Minuten

Begrüssung

Nach dem legendären Lauberhorn-Wochenende ist der Ski-Zirkus zu Gast am nächsten ikonischen Weltcup-Ort: Kitzbühel. Lanciert werden die Festspiele mit dem Super-G am Freitag. Los gehts um 11.30 Uhr, hier im Liveticker verpasst du nichts.

