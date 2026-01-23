Ist Odermatts Startnummer ein schlechtes Omen?

Bis sich der erste der acht Schweizer auf die 2,15 km lange Super-G-Strecke begibt, müssen sich die Fans etwas gedulden. Stefan Rogentin wird das Rennen mit Nummer 8 in Angriff nehmen. Dann gehts aus Schweizer Sicht aber Schlag auf Schlag. Mit Franjo von Allmen, Alexis Monney und Vorjahressieger Marco Odermatt folgen bis zur Nummer 13 drei weitere Swiss-Ski-Athleten. Interessant: Bei all seinen 16 Super-G-Siegen trug Odermatt nie die als Unglückszahl bekannte Nummer 13 – ein schlechtes Omen?
Die Startnummern der Schweizer:
8 Stefan Rogentin
10 Franjo von Allmen
12 Alexis Monney
13 Marco Odermatt
22 Justin Murisier
31 Arnaud Boisset
33 Marco Kohler
43 Alessio Miggiano
Nach dem legendären Lauberhorn-Wochenende ist der Ski-Zirkus zu Gast am nächsten ikonischen Weltcup-Ort: Kitzbühel. Lanciert werden die Festspiele mit dem Super-G am Freitag. Los gehts um 11.30 Uhr, hier im Liveticker verpasst du nichts.