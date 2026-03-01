DE
Ab 12:45 Uhr
Super G
Männer
Garmisch Partenkirchen
Garmisch Partenkirchen

Nebel in Garmisch
Wetter spielt nicht mit – Start des Super-G verschoben

09:35 Uhr

Super-G-Start verschoben

Nach dem Dreifachsieg in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (De) möchten die Schweizer Speed-Spezialisten am Sonntag im Super-G gerne nachlegen. Macht das Wetter dieses Vorhaben jedoch zunichte?

Die Organisatoren mussten in den vergangenen Tagen das Programm aufgrund der hohen Temperaturen schon mehrmals anpassen. Am Sonntag sorgt das Wetter erneut für Probleme, der Rennjury bereiten Regen und dichter Nebel Sorgen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse wurde der eigentlich auf 11.15 Uhr angesetzte Start daher nach hinten geschoben. Auf der Kandahar soll es nun um 12.45 Uhr losgehen.

