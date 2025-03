Rast startet im Kugelkampf mit der 6, Ljutic muss vorlegen

vor 27 Minuten

Camille Rast im Kugelkampf

Mit zwei ausstehenden Slaloms in dieser Saison hat Camille Rast noch die Chance, ihre bereits sensationelle Saison neben dem Weltmeistertitel auch mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für die beste Slalomfahrerin des Winters zu krönen. Nach ihrem schmerzhaften Abflug beim Slalom in Sestriere vor zwei Wochen musste die Schweizerin das rote Trikot wieder an die Kroatin Zrinka Ljutic abgeben. 49 Punkte liegt die Schweizerin nur dahinter. Im gestrigen Riesenslalom meldete sich Rast mit dem beachtlichen 8. Platz zurück. Sie habe zwar etwas Schmerzen gespürt, mit Physio werde es für den Slalom aber sicher gehen, sagte die Schweizerin danach. Rast wird mit der Startnummer 6 ins Rennen gehen, Ljutic mit der 4 vorlegen.