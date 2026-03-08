Was zeigen die Schweizer im letzten Slalom vor dem Weltcupfinale?

Wenn es um das Podest geht, möchte sicherlich auch Loïc Meillard ein Wörtchen mitreden. Der Olympiasieger ist allemal zu den Topfavoriten zu zählen, auch wenn er den bisher einzigen Slalomsieg in diesem Winter bei den Winterspielen verbuchte. Er geht im ersten Durchgang als Fünfter auf die Piste. Tanguy Nef wird als Elfter an der Reihe sein. Daniel Yule (19), Matthias Iten (26), Ramon Zenhäusern (34), Marc Rochat (37), Sandro Simonet (55) und Joel Lütolf (61) komplettieren das Aufgebot der Schweizer.
In Abwesenheit von Feller wird die Mannschaft durch Michael Matt (10), Fabio Gstrein (14) und Marco Schwarz (16) angeführt. In der Gruppe der besten 30 Fahrer werden wir auch Dominik Raschner (27) und Johannes Strolz (28) sehen. Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (43), Simon Rueland (46) und Jakob Greber (56) wurden ebenfalls nominiert.
Herzlich willkommen zum Slalom der Männer in Kranjska Gora. Es ist die letzte Station vor dem Weltcupfinale in Lillehammer (No). Um 9.30 Uhr geht es in Slowenien los mit dem ersten Lauf.