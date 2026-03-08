Was zeigen die Schweizer im letzten Slalom vor dem Weltcupfinale?

Gibt es das Podest für die Swiss-Ski-Fahrer?

Wenn es um das Podest geht, möchte sicherlich auch Loïc Meillard ein Wörtchen mitreden. Der Olympiasieger ist allemal zu den Topfavoriten zu zählen, auch wenn er den bisher einzigen Slalomsieg in diesem Winter bei den Winterspielen verbuchte. Er geht im ersten Durchgang als Fünfter auf die Piste. Tanguy Nef wird als Elfter an der Reihe sein. Daniel Yule (19), Matthias Iten (26), Ramon Zenhäusern (34), Marc Rochat (37), Sandro Simonet (55) und Joel Lütolf (61) komplettieren das Aufgebot der Schweizer.