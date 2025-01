Simone Wild (SUI)

Läuft es für Simone Wild besser? Es sieht nicht so aus. Schon in den ersten Toren hebelt es sie ordentlich aus und fordert ihre volle Körperbeherrschung, um den Sturz zu vermeiden. Auch im weiteren Verlauf wird es nicht wirklich besser und so muss sie sich ganz weit hinten einsortieren.