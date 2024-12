Bryce Bennett (USA)

Er macht fast zwei Schritte weniger als die Kollegen zuvor. Der grossgewachsene US-Amerikaner lässt es erstmal gemächlich angehen und tastet sich vorsichtig an die Piste heran. Im Vergleich zu Sarrazin fährt er stabiler und überhaupt nicht so wild. In den langgezogenen Kurven laufen die Ski gut, aber das Tempo könnte grösser sein. Immerhin wird er Dritter und stellt sich somit auch noch vor Sarrazin.