Miha Hrobat (SLO)

Und damit rein in den Wettbewerb. Der Slowene kommt als Erster in den Genuss der exzellenten Strecke. Bei strahlendem Sonnenschein versucht er, direkt oben Druck zu machen. Der kalte, trockene Schnee knistert richtig und Miha Hrobat hat in der Mitte Probleme. Wird da zwei, drei Mal ausgehoben und fährt an einigen Stellen zu tief gegen das Gelände. Das hat er hier schon besser gemacht, wobei die Zet im Vergleich zu Training sogar besser sein wird. Mal sehen, was die Zeit am Ende wert ist.