Holt sich Odermatt in Courchevel die Abfahrtskugel?

Gleich der nächste Eidgenosse! Stefan Rogentin geht die Sache noch aggressiver an als sein Landsmann zuvor, springt oben an die 50 Meter und lässt die Ski wunderbar laufen. Der Vorsprung wird immer grösser und beträgt im Ziel satte sieben Zehntel. Das ist schon mal eine Ansage!
Ab geht die Post! Justin Murisier eröffnet bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen die Abfahrt von Courchevel! Der Schweizer schiebt energisch an und zieht den ersten Sprung gleich mal ziemlich weit. Die sehr harte Piste gibt extrem viel Rückmeldung, macht es aber auch schwer, die Linie zu halten. Murisier muss ein paarmal ordentlich kämpfen, bringt die knapp 3,1 Kilometer aber letztlich in 1:48,44 Minuten hinter sich.
Die Schweiz stellt mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen nicht nur die beiden erfolgreichsten Abfahrer der Saison, sondern hat auch dahinter noch mehrere Topfahrer im Team, die stets einen raushauen können. In Garmisch-Partenkirchen rasten zuletzt Alexis Monney und Stefan Rogentin aufs Podest. Niels Hintermann und Justin Murisier haben bereits Top-Ten-Resultate aufzuweisen. Komplettiert wird das schweizerische Aufgebot durch Alessio Miggiano, Lars Rösti, Livio Hiltbrand und Arnaud Boisset.
Im österreichischen Lager ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem einzigen Fahrer, der in dieser Saison schon auf einem Abfahrtspodium stand. Vincent Kriechmayr ist im Abfahrtsklassement als Sechster mit Abstand bester ÖSV-Athlet und war zuletzt gut in Form. Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Raphael Haaser sind in den Speeddisziplinen auch immer für ein Topresultat gut. Komplettiert wird das Team an diesem Freitag von Marco Schwarz, Vincent Wieser, Manuel Traninger und Lukas Feurstein.
Nachdem Romed Baumann seine aktive Karriere jüngst beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen beendet hat, sind in Courchevel nur zwei schnelle DSV-Männer mit von der Partie. Simon Jocher hat in der laufenden Saison immerhin ein Top-15-Resultat in der Abfahrt vorzuweisen, während Maximilian Schwarz bei drei Einsätzen noch keine Punkte holen konnte.
Bei den Männern ist sieben Rennen vor Saisonende noch keine der fünf Kristallkugeln vergeben. Am Freitag könnte sich Marco Odermatt in der Abfahrt die Kugel sichern. Der Nidwaldner liegt mit 610 Punkten 175 Punkte vor Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen (435). Alle anderen Fahrer haben zwei Abfahrten vor Schluss mathematisch keine Chance mehr.
Wird von Allmen am Freitag nicht Erster oder Zweiter, reicht Odermatt gar ein Nuller für den Gewinn der Kugel. Aus eigener Kraft holt sich Odermatt die Kugel, wenn er mindestens Zehnter wird.
Der Speed-Dominator könnte sich ausserdem bereits am Freitag den fünften Gesamtweltcup-Sieg in Folge sichern. Bisher hat der 28-Jährige 1530 Punkte gesammelt. Sein Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen (958) beträgt 572 Punkte. Der Brasilianer fährt jedoch nur in den Technik-Disziplinen und startet in Courchevel nicht in der Abfahrt und in den beiden Super-G, wodurch der Gesamtgewinn für Odermatt eigentlich nur noch Formsache ist und bereits am Freitag auch rechnerisch feststehen dürfte.
Zwei Schweizer eröffnen das Rennen in Corchevel. Justin Murisier nimmt die «L'Éclipse» als erster Abfahrer in Angriff, gleich danach folgt Stefan Rogentin. Alexis Monney trägt anschliessend die Startnummer 8. Mit Franjo von Allmen (12) und Marco Odermatt (14) folgen danach die beiden Schweizer Topfahrer.
Die weiteren Schweizer:
18 Alessio Miggiano
20 Niels Hintermann
24 Lars Rösti
34 Livio Hiltbrand
36 Arnaud Boisset
Herzlich willkommen zur Abfahrt der Männer in Courchevel (F). Es ist die letzte Station der Speed-Spezialisten vor dem Weltcupfinale in Lillehammer (No). Am Samstag und Sonntag finden in Frankreich anschliessend noch zwei Super-Gs statt. Um 11 Uhr geht es los mit dem Rennen.