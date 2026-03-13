Holt sich Odermatt in Courchevel die Abfahrtskugel?

Marco Odermatt könnte sich die Abfahrtskugel und Gesamtweltcup sichern

Bei den Männern ist sieben Rennen vor Saisonende noch keine der fünf Kristallkugeln vergeben. Am Freitag könnte sich Marco Odermatt in der Abfahrt die Kugel sichern. Der Nidwaldner liegt mit 610 Punkten 175 Punkte vor Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen (435). Alle anderen Fahrer haben zwei Abfahrten vor Schluss mathematisch keine Chance mehr.

Wird von Allmen am Freitag nicht Erster oder Zweiter, reicht Odermatt gar ein Nuller für den Gewinn der Kugel. Aus eigener Kraft holt sich Odermatt die Kugel, wenn er mindestens Zehnter wird.

Der Speed-Dominator könnte sich ausserdem bereits am Freitag den fünften Gesamtweltcup-Sieg in Folge sichern. Bisher hat der 28-Jährige 1530 Punkte gesammelt. Sein Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen (958) beträgt 572 Punkte. Der Brasilianer fährt jedoch nur in den Technik-Disziplinen und startet in Courchevel nicht in der Abfahrt und in den beiden Super-G, wodurch der Gesamtgewinn für Odermatt eigentlich nur noch Formsache ist und bereits am Freitag auch rechnerisch feststehen dürfte.