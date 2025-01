Odermatt startet mit Glückszahl 8

Nach Rogentin nimmt Alexis Monney als Vierter die Piste in Angriff. Danach folgt Franjo von Allmen als Sechster. Mit seiner Glückszahl 8 will Marco Odermatt nach seinem Super-G-Triumph am Freitag in Kitzbühel nachdoppeln. Justin Murisier folgt schliesslich mit Startnummer 11 und Marco Kohler als 17. Mit Lars Rösti (21), Arnaud Boisset (32), Livio Hiltbrand (40) und Ex-FCZ-Junior Alessio Miggiano (50) nehmen noch vier weitere Schweizer die Streif in Angriff.