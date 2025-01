Sofia Goggia (ITA)

Gleich wissen wir, was Suters Topzeit wirklich wert ist. Sofia Goggia stürzt sich auf die Piste und fährt gleich wieder voll am Limit. Oben war Suter aber blitzsauber unterwegs und da kommt auch die Italienerin nicht an. Dann findest Goggia aber ihren Speed, springt weiter als der Rest bisher und attackiert jede einzelne Fahne. Mit 115 km/h geht es in den Zielhang und am Ende doch noch an die Spitze!