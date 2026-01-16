Nach einem fulminanten Start treibt es Franjo von Allmen nach der Minschkante weit hinaus und muss kämpfen, um im Rennen zu bleiben. Am Ende reicht es dem Berner trotz Fehler aufs Podest.
