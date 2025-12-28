DE
Shiffrin gewinnt hauchdünn
Dieser dritte Sektor kostet Rast den Sieg

Camille Rast wird am Semmering nur Zweite. Im dritten Sektor vergibt sie den Sieg an Mikaela Shiffrin nach Vorsprung.
Publiziert: 18:51 Uhr
|
Aktualisiert: 18:53 Uhr
