DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Der Lauf von Camille Rast am Semmering
Shiffrin gewinnt hauchdünn
Dieser dritte Sektor kostet Rast den Sieg
Camille Rast wird am Semmering nur Zweite. Im dritten Sektor vergibt sie den Sieg an Mikaela Shiffrin nach Vorsprung.
Publiziert: 18:51 Uhr
|
Aktualisiert: 18:53 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen