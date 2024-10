Ski-Star Hirscher ist in Sölden definitiv am Start

Nicolas Horni Sportredaktor

Im Frühling verkündete Marcel Hirscher nach fünf Jahren Absenz sein Comeback auf der grossen Skibühne – im holländischen Ski-Team. Lange wurde daraufhin spekuliert, ob ein Start in seinem Geburtsland Österreich nun auch wirklich stattfinden wird. Seit Freitagnachmittag ist klar: Marcel Hirscher steht am Sonntag bei der Saisonpremiere auf den Ski. Das gibt er in einem Video auf dem Instagram-Account seiner Marke Van Deer am Freitag bekannt.

«Back to the Game we love», sagt Hirscher dort und bestätigt damit: Er, der 67-fache Weltcupsieger, ist zurück! «Es ist mit Sicherheit eine Situation mit gemischten Gefühlen, oder sagen wir, es gibt zwei Herzen in mir. Da ist Marcel, der Rennfahrer, der konkurrenzfähig sein und so schnell wie möglich fahren will. Und dann ist da noch dieses Leidenschaftsprojekt. Ich stehe am Start, schaue nach unten und denke: Es ist unglaublich, dass ich hier noch einmal stehen darf», sagt Hirscher in diesem Video. «Deshalb habe ich gesagt: Lass es uns tun. Zurück zu dem, was wir lieben.»

Der Riesenslalom geht am Sonntag um 10 Uhr los.

