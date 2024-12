Wendy Holdener (SUI)

Jetzt kommen gleich noch einige Fahrerinnen, die die Spitzenzeit angreifen können. Wendy Holdener macht den Anfang, kann sich aber zumindest im oberen Teil nicht an der Spitze festbeissen. Sie ist etwas zu spät an den Toren und schafft es auch nach dem Geländeübergang nicht, in einen guten Rhythmus zu kommen. So wird es auch für sie nur der vierte Platz. 1,13 Sekunden Rückstand passen ihr mal so überhaupt nicht.